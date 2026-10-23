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İstanbul’da yeni nesil suç örgütüne operasyon: 9 şüpheli gözaltında

İstanbul’da Arnavutköy, Esenyurt, Başakşehir, Güngören ve Bayrampaşa ilçelerinde 7 farklı iş yeri ve araca yönelik silahlı saldırılara ilişkin operasyon düzenlendi. Yeni nesil suç örgütü üyesi oldukları ve kurşunlama eylemlerine iştirak ettikleri belirtilen 4’ü çocuk toplam 9 şüpheli, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

İstanbul’da yeni nesil suç örgütüne operasyon: 9 şüpheli gözaltında
Devrim Karadağ

İstanbul’un 5 ilçesinde meydana gelen iş yeri ve araç kurşunlama olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Arnavutköy, Esenyurt, Başakşehir, Güngören ve Bayrampaşa’da gerçekleşen toplam 7 ayrı eylemin, yeni nesil suç örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirildiği değerlendirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, saldırılara iştirak ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik işlem yapıldı.

İstanbul’da yeni nesil suç örgütüne operasyon: 9 şüpheli gözaltında 1

4’Ü ÇOCUK 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 4’ü çocuk toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.

Olaylara ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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İstanbul
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