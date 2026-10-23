İstanbul’da yeni nesil suç örgütüne operasyon: 9 şüpheli gözaltında

İstanbul’un 5 ilçesinde meydana gelen iş yeri ve araç kurşunlama olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Arnavutköy, Esenyurt, Başakşehir, Güngören ve Bayrampaşa’da gerçekleşen toplam 7 ayrı eylemin, yeni nesil suç örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirildiği değerlendirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, saldırılara iştirak ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik işlem yapıldı.

4’Ü ÇOCUK 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 4’ü çocuk toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.

Olaylara ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.