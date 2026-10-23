İstanbul’da yeni nesil suç örgütüne operasyon: 9 şüpheli gözaltında

İstanbul’un 5 ilçesinde meydana gelen iş yeri ve araç kurşunlama olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Arnavutköy, Esenyurt, Başakşehir, Güngören ve Bayrampaşa’da gerçekleşen toplam 7 ayrı eylemin, yeni nesil suç örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirildiği değerlendirildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, saldırılara iştirak ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik işlem yapıldı.
Soruşturma kapsamında, suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 4’ü çocuk toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.
Olaylara ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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