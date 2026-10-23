İstanbul'a sağanak geri dönüyor! Saatler içinde başlayacak

İstanbul’da sağanak yağış yeniden etkisini göstermeye hazırlanıyor. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı sistemin Trakya’dan başlayarak İstanbul ve Sakarya yönüne ilerlemesi bekleniyor. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkili olacağı tahmin edilen gök gürültülü sağanakla birlikte sıcaklıklar da düşecek. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul’da metrekareye 15-20 kilogram yağış beklendiğini belirtirken, yağışlı sistemin Marmara Bölgesi’nden yaklaşık 4-5 saat içinde geçeceği tahmin ediliyor.

Hava Forum’un değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi’nden geçecek yağış sisteminin yaklaşık 4-5 saat sürmesi bekleniyor. Yağışla birlikte kuzeyli rüzgârların sert esmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesi öngörülüyor.

SICAKLIKLAR DA DÜŞECEK

İstanbul’da bugün hava sıcaklığının 21 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde ise termometrelerin 16 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Kuzeyli rüzgârların etkisiyle serin havanın daha fazla hissedilmesi beklenirken, cumartesi günü sıcaklıkların 18 dereceye kadar düşebileceği belirtiliyor.

4-5 SAATLİK SAĞANAK GEÇİŞİ YAŞANACAK

Hava Forum’un tahminlerine göre, Balkanlar’dan gelecek gök gürültülü sağanak hattı Trakya üzerinden Türkiye’ye giriş yaparak doğuya doğru ilerleyecek. Sistemin aynı bölgede uzun süre kalmak yerine hızlı hareket etmesi ve Marmara Bölgesi’nden yaklaşık 4-5 saatte geçmesi bekleniyor.

Özellikle cuma günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkili olabilecek sağanak sırasında yerel olarak kuvvetli yağış, sert rüzgâr ve gök gürültüsü görülebileceği belirtiliyor. Olası su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İSTANBUL’A METREKAREYE NE KADAR YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul’a yaklaşan yağışlı sistemin ayrıntılarını paylaştı.

Orta Akdeniz üzerinden gelen sistemin cuma günü öğleden sonra Trakya ve Kuzey Ege üzerinden İstanbul’a ulaşacağını belirten Tek, yağışların akşam saatlerinde de devam edeceğini ifade etti.

Tek’in değerlendirmesine göre, İstanbul’da beklenen toplam yağış miktarı metrekareye yaklaşık 15-20 kilogram olacak. Geçen hafta yaşanan şiddetli sağanakla karşılaştırıldığında yeni sistemin daha düşük miktarda yağış bırakmasının beklendiği belirtildi.

İSTANBUL’DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da yağışlı havanın cumartesi günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Cumartesi günü yer yer yağmur geçişleri görüleceği, hava sıcaklığının ise 13-20 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Yağış sisteminin cumartesi günü Marmara’nın batısı ve Ege’den uzaklaşarak Batı Karadeniz yönüne ilerlemesi bekleniyor. Pazar günü ise bu bölgelerde yağışın etkisini kaybetmesi öngörülüyor.