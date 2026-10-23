Manisa AK Parti'ye mi geçiyor? İddialar sonrası Besim Dutlulu'dan açıklama

CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu için ortaya atılan iddialar günlerdir konuşuluyordu. AK Parti'ye katılacağı belirtilen Dutlulu'nun AK Partili bazı isimlerle görüştüğü iddia edilmişti.

MANİSA AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?

Çıkan haberler sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, iddialara yanıt verdi.

Dutlulu, şu ifadeleri kullandı:

"ÇIKAN HABERLERİ ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM"

"Ne Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum ile görüştüm, ne Sayın Hamza Dağ ile ne de Sayın Mücahit Arınç ile. Basında çıkan haberleri şaşkınlıkla izliyorum. Çıkan haberlerin doğruluk payı yok. Saygılarımla"

"PARTİMİZLE DEVAM EDİYORUM"

Dutlulu, açıklamasının devamında da, "Salı günü Kula YENİ Parti İlçe Başkanlığı'ndaydım, bugün Demirci YENİ Parti İlçe Başkanlığı'ndaydım. Bunların hepsi sosyal medyamda var. Pazar günü YENİ Parti İl Kongresi'nde olacağım, tabii ki devam ediyorum partimizle" ifadelerini kullandı.