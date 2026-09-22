Antalya Hava Durumu! 22 Eylül Salı Antalya hava durumu nasıl?

22 Eylül Salı 2026 itibarıyla Antalya'da hava durumu tipik Akdeniz iklimine benziyor. Bugün hava oldukça ılımandır. Sabah saatlerinde sıcaklık 19 derece civarında. Gün ortasında hava 22 dereceye kadar yükselebilir. Öğleden sonra hafif bir rüzgarla sıcaklık 20 dereceye düşebilir. Güneşli ve açık bir hava genel olarak bekleniyor. Ancak, yer yer hafif bulutlar gökyüzünde belirebilir. Dışarıda zaman geçireceklerin güneş kremini unutmaması önemlidir.

Bugünkü hava durumu, Antalya'nın plajlarında ve turistik bölgelerinde ideal bir gün sunuyor. Denizin sıcaklığı 24-25 derece civarında olmalı. Bu dönemde su aktiviteleri için güzel bir zaman. Rüzgarın hafifliği, deniz üstünde dalga olmasını azaltacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer bir seyir izleyecek. Çarşamba günü hafif bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 18 ile 23 derece arasında olacak. 23 Eylül Perşembe günü ise havanın daha bulutlu olması bekleniyor. Ancak sıcaklık yine 20 derece civarında kalacak. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar devam edecek. Akşam saatlerinde düşen sıcaklık, hafif bir ceket gerektirebilir.

Hava koşulları hakkında dikkat edilmesi gereken noktalar var. Güzel havalarda plajda veya açık alanlarda zaman geçirmek isteyenler, güneşte uzun süre kalmamaya özen göstermeli. Bu özellikle öğle saatlerinde önem kazanıyor. Gün ortasında serinlik oluşabileceğinden, kat kat giyinmek akıllıca olabilir. Antalya’nın bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahminleri, dışarıda güzel zaman geçirme fırsatı sunuyor. Hazırlıklı olmakta her zaman fayda var.