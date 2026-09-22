HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 22 Eylül Salı Antalya hava durumu nasıl?

22 Eylül 2026 tarihinde Antalya'daki hava durumu, tipik Akdeniz iklim özellikleri sergiliyor. Sıcaklık sabah saatlerinde 19 derece, gün ortasında 22 dereceye kadar yükselebiliyor. Güneşli bir gün bekleniyor fakat yer yer hafif bulutlar görülebilir. Deniz suyu 24-25 derece, su aktiviteleri için ideal. Haftanın ilerleyen günlerinde benzer sıcaklıklar devam edecek, açık hava etkinlikleri için koşullar uygun kalacak. Hazırlıklı olmak önemli.

Antalya Hava Durumu! 22 Eylül Salı Antalya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

22 Eylül Salı 2026 itibarıyla Antalya'da hava durumu tipik Akdeniz iklimine benziyor. Bugün hava oldukça ılımandır. Sabah saatlerinde sıcaklık 19 derece civarında. Gün ortasında hava 22 dereceye kadar yükselebilir. Öğleden sonra hafif bir rüzgarla sıcaklık 20 dereceye düşebilir. Güneşli ve açık bir hava genel olarak bekleniyor. Ancak, yer yer hafif bulutlar gökyüzünde belirebilir. Dışarıda zaman geçireceklerin güneş kremini unutmaması önemlidir.

Bugünkü hava durumu, Antalya'nın plajlarında ve turistik bölgelerinde ideal bir gün sunuyor. Denizin sıcaklığı 24-25 derece civarında olmalı. Bu dönemde su aktiviteleri için güzel bir zaman. Rüzgarın hafifliği, deniz üstünde dalga olmasını azaltacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer bir seyir izleyecek. Çarşamba günü hafif bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 18 ile 23 derece arasında olacak. 23 Eylül Perşembe günü ise havanın daha bulutlu olması bekleniyor. Ancak sıcaklık yine 20 derece civarında kalacak. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar devam edecek. Akşam saatlerinde düşen sıcaklık, hafif bir ceket gerektirebilir.

Hava koşulları hakkında dikkat edilmesi gereken noktalar var. Güzel havalarda plajda veya açık alanlarda zaman geçirmek isteyenler, güneşte uzun süre kalmamaya özen göstermeli. Bu özellikle öğle saatlerinde önem kazanıyor. Gün ortasında serinlik oluşabileceğinden, kat kat giyinmek akıllıca olabilir. Antalya’nın bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahminleri, dışarıda güzel zaman geçirme fırsatı sunuyor. Hazırlıklı olmakta her zaman fayda var.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuyumcuyu soyacaktı, esnafa yakalandıKuyumcuyu soyacaktı, esnafa yakalandı
Trump ile Mamdani New York’ta görüştüTrump ile Mamdani New York’ta görüştü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ÖZEL RÖPORTAJ | Bakan Kurum New York'ta duyurdu: "Antalya'da tarihin en iyisini yapacağız"

ÖZEL RÖPORTAJ | Bakan Kurum New York'ta duyurdu: "Antalya'da tarihin en iyisini yapacağız"

Başından vurulmuş olarak bulundu: Telefonunda 4 dakikalık video

Başından vurulmuş olarak bulundu: Telefonunda 4 dakikalık video

Fenerbahçe'de beklenmedik talep! Yıldız isim ocakta ayrılmak istiyor: Menajerine talimatı verdi

Fenerbahçe'de beklenmedik talep! Yıldız isim ocakta ayrılmak istiyor: Menajerine talimatı verdi

Mahkeme kararını verdi! 85 bin TL kira bakın ne kadar oldu

Mahkeme kararını verdi! 85 bin TL kira bakın ne kadar oldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

Altında dengeler değişti: Uzmanlardan kritik uyarı

Altında dengeler değişti: Uzmanlardan kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.