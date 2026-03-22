Antalya Hava Durumu! 22 Mart Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 22 Mart 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağışlı ve serin olacak. Gündüz sıcaklık 6 - 7 derece civarında. Gece ise 0 - 1 derece arasında seyredecek. Serin hava, sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklıkları daha da düşürecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Mart Pazartesi günü yağmur geçişleri bekleniyor. Gündüz sıcaklık yine 6 - 7 derece olacak. Gece ise 0 - 1 derece civarında kalacak. 24 Mart Salı günü hafif yağmur etkili olacak. Gündüz sıcaklık 6 - 7 derece, gece ise -2 - 0 derece arasında olacak. 25 Mart Çarşamba günü kısa süreli sağanaklar görülebilir. Gündüz sıcaklıklar 4 - 6 derece civarında, gece ise 0 - 1 derece olacak.

Bu serin ve yağışlı hava koşullarında giysilerinizi seçiminde dikkatli olun. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih etmek önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar kullanın. Şemsiyelerinizi yanınıza almayı unutmayın. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Sıcaklıkların düşük olduğu günlerde evde kalınırken sıcak içecekler tüketilmelidir. Kalorifer ya da soba gibi ısıtıcıları kullanmak, ortamı ısıtacaktır.

Antalya'da 22 Mart 2026 Pazar günü ve takip eden günlerde serin ve yağışlı hava bekleniyor. Uygun giyinmek, alınacak önlemler arasında yer alıyor. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.