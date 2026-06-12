Kayıp olarak aranıyordu, eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Söke’de yaşayan Gülizar A. için ailesi 2012 yılında kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusunun ardından yapılan aramalarda kadının izine rastlanmadı.

14 YIL ÖNCEKİ CİNAYET AYDINLATILDI

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Jandarma Suç Araştırma Timleri ile birlikte kayıp kadının dosyasını yeniden açtı. Yapılan detaylı incelemeler ve delillerin değerlendirilmesinin ardından, Gülizar A.’yı öldürdüğü iddia edilen kocası Salih A.’yı yakalamak için ekipler düğmeye bastı.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Jandarma tarafından bugün gerçekleştirilen operasyonda Salih A. yakalanarak gözaltına alındı. Salih A.’nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır