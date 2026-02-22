Antalya Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu genel olarak sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece civarında. Akşam saatlerinde 13 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı ise %80 civarında gerçekleşecek.

Bugünkü hava durumu, Antalya'nın tipik Şubat ayı iklimine uygun bir şekilde. Şubat ayında Antalya'da ortalama sıcaklık 8.7 derece civarında gözlemleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 23 Şubat Pazartesi günü muhtemel sağanak yağış bekleniyor. 24 Şubat Salı günü bol güneş ışığı olacak. 25 Şubat Çarşamba günü ise çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 14-15 derece arasında. Gece saatlerinde ise 9-10 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmesi önerilir.