Apple'ın efsane tasarımcısı devrede: OpenAI'dan 'kameralı' akıllı hoparlör hamlesi!

Yapay zeka dünyasındaki şirketlerden biri olan OpenAI, rotasını donanıma da çeviriyor gibi görünüyor. Şirketin ChatGPT'yi fiziksel dünyaya taşıma vizyonu doğrultusunda, Apple'ın efsanevi eski tasarımcısı Jony Ive ile birlikte üzerinde çalıştığı yeni donanım ürünlerinin detayları gün yüzüne çıkmaya başladı.

OPENAI'IN İLK CHATGPT CİHAZI KAMERALI BİR AKILLI HOPARLÖR OLABİLİR

The Verge'ün haberinde yer alan iddiaya göre; OpenAI'ın piyasaya süreceği ilk fiziksel cihaz, kameralı bir akıllı hoparlör olacak. Üzerindeki kamera sayesinde çevresini "görebilen" bu cihaz, masadaki eşyaları tanıyabilecek, çevredeki insanların yaptığı konuşmaları algılayabilecek.

YÜZ TANIMA İLE ALIŞVERİŞ

Cihazla ilgili en dikkat çeken iddialardan biri ise Apple'ın Face ID teknolojisine benzer bir yüz tanıma sistemine sahip olması. İddiaya göre bu sistem sayesinde kullanıcılar, akıllı hoparlörleri üzerinden bir şeyler satın alabilecek.

FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ İDDİASI

İddiya göre, OpenAI'ın kameralı akıllı hoparlörü 200 ila 300 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacak. Tüketicilerin bu cihazla buluşması için ise en erken 2027'yi beklemesi gerekecek.

PLANLARINDA GÖZLÜK VE LAMBA DA VAR

OpenAI'ın donanım hedefleri sadece akıllı hoparlörle sınırlı kalmıyor. İddiaya göre şirketin genişletilmiş yol haritasında yapay zeka destekli akıllı gözlük ve akıllı lamba da bulunuyor. Ancak, Meta'nın Ray-Ban serisiyle rekabet etmesi beklenen akıllı gözlük modelinin seri üretimine en erken 2028 yılında geçilebileceği ifade ediliyor. OpenAI'nın akıllı lamba gibi cihazların prototiplerini ürettiği ancak bunların piyasaya sürülüğ sürülmeyeceğinin belirsiz olduğu öne sürülüyor.

