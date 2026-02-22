Bursa’da onlarca suç kaydı bulunan 2 hükümlü yakalandı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranması bulunan kişileri tespit etti. Yapılan operasyonlarda, 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 ayrı suç kaydı olan G.C. ile 43 ayrı suç kaydı bulunan M.E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır