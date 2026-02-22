HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa’da onlarca suç kaydı bulunan 2 hükümlü yakalandı

Osmangazi’de farklı suçlardan aranan ve onlarca suç kaydı bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’da onlarca suç kaydı bulunan 2 hükümlü yakalandı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranması bulunan kişileri tespit etti. Yapılan operasyonlarda, 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 ayrı suç kaydı olan G.C. ile 43 ayrı suç kaydı bulunan M.E.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bursa’da onlarca suç kaydı bulunan 2 hükümlü yakalandı 1

Bursa’da onlarca suç kaydı bulunan 2 hükümlü yakalandı 2

Bursa’da onlarca suç kaydı bulunan 2 hükümlü yakalandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Selimiye Camii, göle dönen tarlalardan İstanbul’daki Sultanahmet’i andırdıSelimiye Camii, göle dönen tarlalardan İstanbul’daki Sultanahmet’i andırdı
Uludağ’ın zirvesindeki donmuş Türk Bayrağını dağcılar değiştirdiUludağ’ın zirvesindeki donmuş Türk Bayrağını dağcılar değiştirdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Osmangazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Tepki çeken açıklama: "Savcıyı öldürmüştü diyebiliyorlar..."

Tepki çeken açıklama: "Savcıyı öldürmüştü diyebiliyorlar..."

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.