Antalya Hava Durumu! 23 Mart Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 23 Mart Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 2 ile 6 derece arasında değişecek. Aralıklı yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

24 Mart Salı günü hafif yağışlarla birlikte sıcaklık 5 derece civarında olacak. 25 Mart Çarşamba günü ise kısa süreli sağanaklar bekleniyor ve sıcaklık 4 derece civarında kalacak. 26 Mart Perşembe günü hava daha ılıman hale gelecek. Sıcaklıklar 10 derece civarına yükselecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına hazırlıklı olmanız önemlidir. Kat kat giyinmek, ani hava değişimlerine karşı vücudu korumaya yardımcı olur. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih etmek önemlidir. Şemsiye taşımak, ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur.

Antalya'da hava durumu önümüzdeki günlerde mevsim normallerine yakın seyredecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, konforlu bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.