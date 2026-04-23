HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 23 Nisan 2026 tarihinde değişken hava durumu bekleniyor. Sabah sıcaklığı 17 derece, hafif yağmur etkili olacak. Gündüz 21 dereceye ulaşan sıcaklık, akşam 19 dereceye düşecek. 24 Nisan'da hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 25 ve 26 Nisan’da ise sıcaklık 23 dereceye kadar yükselebilecek. Açık hava etkinlikleri için yanınızda şemsiye bulundurmak önemli. Ani su baskınlarına karşı tedbir almak gerekiyor.

Seray Yalçın

23 Nisan 2026 Perşembe günü, Antalya'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 17 derece. Hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21 dereceye yükselecek. Havada hafif yağmur devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 derece civarında kalacak. Hafif yağmurlu hava etkili olmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 16 dereceye düşecek. Yağmurlu bir hava bekleniyor.

24 Nisan Cuma günü de benzer hava koşulları sürecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 17 derece civarında. Bulutlu bir hava gözlemlenecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21 dereceye yükselebilir. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu hava devam edecek. Gece saatleri sıcaklık 17 dereceye düşecek. Yağmurlu bir hava etkili olacak.

25 Nisan Cumartesi günü, sabah saatlerinde hava sıcaklığı 16 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23 dereceye yükselebilir. Bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 21 derece civarında kalacak. Parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 17 dereceye düşecek. Açık bir hava bekleniyor.

26 Nisan Pazar günü, sabah saatlerinde hava sıcaklığı 16 derece civarında kalacak. Az bulutlu bir hava gözlemlenecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23 dereceye kadar yükselebilir. Bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 21 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 17 dereceye düşecek. Açık bir hava hâkim olacak.

Bu dönemde Antalya'da yağmurlu ve bulutlu hava koşulları etkili olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların. Yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır. Yağışların ani su baskınlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Gerekli tedbirleri almak önemlidir. Trafik güvenliği açısından sürücülerin yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeleri önerilir. Yol koşullarına uygun hızda seyretmek önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okullarda yeni dönem! Güvenlik sil baştan değişiyorOkullarda yeni dönem! Güvenlik sil baştan değişiyor
Hürmüz’de gerilim: İran gemi baskını görüntülerini yayınladıHürmüz’de gerilim: İran gemi baskını görüntülerini yayınladı

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Üsküdar'da tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

Üsküdar'da tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

(Özet) Galatasaray - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İbrahim Tatlıses’in torunundan olay iddia: "Yoğun bakımdayken eğlenceye gitti"

İbrahim Tatlıses’in torunundan olay iddia: "Yoğun bakımdayken eğlenceye gitti"

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

TOKİ'den mesaj geldi: İstanbul'da 500 bin konut kurasının çekileceği saat belli oldu

TOKİ'den mesaj geldi: İstanbul'da 500 bin konut kurasının çekileceği saat belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.