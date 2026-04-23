Antalya Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

23 Nisan 2026 Perşembe günü, Antalya'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 17 derece. Hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21 dereceye yükselecek. Havada hafif yağmur devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 derece civarında kalacak. Hafif yağmurlu hava etkili olmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 16 dereceye düşecek. Yağmurlu bir hava bekleniyor.

24 Nisan Cuma günü de benzer hava koşulları sürecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 17 derece civarında. Bulutlu bir hava gözlemlenecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21 dereceye yükselebilir. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu hava devam edecek. Gece saatleri sıcaklık 17 dereceye düşecek. Yağmurlu bir hava etkili olacak.

25 Nisan Cumartesi günü, sabah saatlerinde hava sıcaklığı 16 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23 dereceye yükselebilir. Bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 21 derece civarında kalacak. Parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 17 dereceye düşecek. Açık bir hava bekleniyor.

26 Nisan Pazar günü, sabah saatlerinde hava sıcaklığı 16 derece civarında kalacak. Az bulutlu bir hava gözlemlenecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23 dereceye kadar yükselebilir. Bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 21 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 17 dereceye düşecek. Açık bir hava hâkim olacak.

Bu dönemde Antalya'da yağmurlu ve bulutlu hava koşulları etkili olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların. Yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır. Yağışların ani su baskınlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Gerekli tedbirleri almak önemlidir. Trafik güvenliği açısından sürücülerin yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeleri önerilir. Yol koşullarına uygun hızda seyretmek önemlidir.