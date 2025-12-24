HABER

Antalya Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 24 Aralık 2025 tarihinde hava durumu sıcak ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 13 dereceyken, gündüz 15 dereceye yükselebilecek. Hava, hafif yağışlı geçerken hissedilen sıcaklık 11-13 derece arasında değişecek. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 4-9 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise gün boyunca %73-86 seviyelerinde olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Ufuk Dağ

Antalya'da 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu genel olarak sıcak ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında olacak. Hava hafif yağışlıdır. Hissedilen sıcaklık ise 11 derece olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 dereceye yükselebilir. Hava yine hafif yağışlıdır. Hissedilen sıcaklık 13 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında kalacak. Hava bu saatte de hafif yağışlıdır. Hissedeceğiniz sıcaklık 13 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Hava hafif yağışlı ve hissedilen sıcaklık 12 derece olacak.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzeybatıdan esmeye başlayacak. Hızı saatte 9 kilometre olarak bekleniyor. Gündüz saatlerinde rüzgar kuzeyden esecek. Hızı saatte 8 kilometre olacak. Akşam saatlerinde kuzeybatıdan esmeye devam edecek. Bu saatte hızı saatte 4 kilometreye düşecek. Gece saatlerinde ise kuzeyden esecek. Hızı saatte 7 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah saatlerinde %78, gündüz saatlerinde %73, akşam saatlerinde %80, gece saatlerinde ise %86 olarak öngörülüyor.

Antalya'da bugün hava durumu hafif yağışlı ve bulutlu olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının 13 derece civarında olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Hafif bir mont veya ceket giymeniz önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Aralık Perşembe günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. 26 Aralık Cuma günü hafif yağmur olacak. 27 Aralık Cumartesi günü de hafif yağmur şeklinde devam edecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 15-16 derece, gece saatlerinde 12-13 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını dikkate almanız gerekir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmelisiniz. Uygun hazırlık yapmanız önemlidir.

