Antalya Hava Durumu! 24 Mart Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya’da 24 Mart 2026 Salı günü hafif yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 6-7 derece, gece ise 2-3 dereceye düşecek. 25 Mart Çarşamba günü kısa süreli sağanak yağışların yanı sıra sıcaklık 2-3 derece arasında seyredecek. 26 ve 27 Mart’ta 9-10 dereceye kadar yükselecek sıcaklık, az güneşli bir hava ile devam edecek. Bu dönemde uygun giyinmek ve rüzgarlı günlerde dikkatli olmak önem taşımaktadır.

Seray Yalçın

Antalya'da 24 Mart 2026 Salı günü hava durumu hafif yağışlı ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6-7 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 2-3 dereceye kadar düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esmesi bekleniyor. Hızı saatte 15 km olacak. Nem oranı ise %65 civarında kalacak.

25 Mart Çarşamba günü hava durumu biraz değişecek. Kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 2-3 derece civarında olacak. 26 Mart Perşembe günü yer yer sağanaklarla sıcaklık 9-10 dereceyi bulacak. 27 Mart Cuma günü az güneşli bir hava bekleniyor. O gün sıcaklık 11-12 dereceyle sınırlı kalacak.

Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Serin ve yağışlı havalarda vücut ısısını korumak gerekir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmelidir. Nem oranı yüksek olduğunda hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Nefes alabilen kumaşlar, terlemeyi önleyecektir.

