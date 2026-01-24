HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve kapalı olacak. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %55 civarında beklentisi var. 18.9 km/saat hızla esecek rüzgar, serinlik hissi yaratabilir. Gün doğumu 08:04’te, gün batımı ise 18:13’te gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda serin kalmamak için yanınıza ceket almayı unutmayın.

Antalya Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Antalya'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 9 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %55 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 18.9 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 08:04, gün batımı 18:13 olacaktır.

Bu tür hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacağı için terleme artabilir. Bu durumda hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Ocak 2026 Pazar günü hava sıcaklıkları 9 ile 14 derece arasında olacak. Ayrıca hafif yağışlı bir gün bekleniyor. 26 Ocak 2026 Pazartesi günü sıcaklıklar 14 ile 18 derece arasında değişecek. Bu günde kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanızda fayda var. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabı ve mont kullanmalısınız. Bu şekilde olumsuz hava koşullarından korunmuş olursunuz.

Antalya'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate alarak hazırlıklı olmanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan ettiİran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti
Datça'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralıDatça'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.