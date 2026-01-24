Antalya Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 9 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %55 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 18.9 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 08:04, gün batımı 18:13 olacaktır.

Bu tür hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacağı için terleme artabilir. Bu durumda hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Ocak 2026 Pazar günü hava sıcaklıkları 9 ile 14 derece arasında olacak. Ayrıca hafif yağışlı bir gün bekleniyor. 26 Ocak 2026 Pazartesi günü sıcaklıklar 14 ile 18 derece arasında değişecek. Bu günde kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanızda fayda var. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabı ve mont kullanmalısınız. Bu şekilde olumsuz hava koşullarından korunmuş olursunuz.

Antalya'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate alarak hazırlıklı olmanız önemlidir.