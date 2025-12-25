HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 25 Aralık 2025 tarihinde hava durumu serin ve bulutlu geçecek. Sabah sıcaklık 13 derece, gündüz ise 16 derece olacak. Hafif yağışların etkili olduğu bu gün, akşam 12 derece sıcaklıklara ulaşacak. Nem oranı yüzde 85 ile 80 arasında değişecek. 26 ve 27 Aralık'ta güneşli günler bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmez mont almak, serin havaya karşı hazırlıklı olmak açısından önemli.

Antalya Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Antalya hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Antalya'da 25 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu, serin ve bulutlu geçecek. Kış mevsiminin tipik özellikleri görülüyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece olacak. Hafif yağışlı koşullar etkili olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 16 dereceye yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava durumu görülecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 14 ve 12 derece olacak. Hafif serin bir atmosfer oluşacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek. Gün boyunca nem oranı %85 ile %80 arasında değişecek.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu, 26 Aralık Cuma günü güneşli. 27 Aralık Cumartesi günü ise parlak güneş ışığı devam edecek. Gündüz sıcaklıklar 14 ile 18 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu serin ve hafif yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir mont da denk getirebilirsiniz. Nem oranının yüksek olması nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Vücudunuzu kuru tutmalısınız. Rüzgar hafif esecek. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunacak. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak için kazak veya hırka almanızda fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zehir tacirleri bunu da denedi! Hayvanların içinde uyuşturucu yakalandıZehir tacirleri bunu da denedi! Hayvanların içinde uyuşturucu yakalandı
Ankara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz varAnkara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.