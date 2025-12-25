Antalya Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 25 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu, serin ve bulutlu geçecek. Kış mevsiminin tipik özellikleri görülüyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece olacak. Hafif yağışlı koşullar etkili olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 16 dereceye yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava durumu görülecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 14 ve 12 derece olacak. Hafif serin bir atmosfer oluşacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek. Gün boyunca nem oranı %85 ile %80 arasında değişecek.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu, 26 Aralık Cuma günü güneşli. 27 Aralık Cumartesi günü ise parlak güneş ışığı devam edecek. Gündüz sıcaklıklar 14 ile 18 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu serin ve hafif yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir mont da denk getirebilirsiniz. Nem oranının yüksek olması nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Vücudunuzu kuru tutmalısınız. Rüzgar hafif esecek. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunacak. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak için kazak veya hırka almanızda fayda var.