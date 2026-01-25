Antalya Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 25 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Kumluca'da hava kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 5.5°C, en yüksek sıcaklık 10.2°C olarak tahmin edilmektedir. Muratpaşa'da hafif sağanak yağmur bekleniyor. En düşük sıcaklık 15.4°C, en yüksek sıcaklık ise 16°C civarındadır. Gazipaşa'da hava açık ve güneşli. En düşük sıcaklık 10.3°C, en yüksek sıcaklık 16°C olarak öngörülmektedir.

Antalya'da 25 Ocak 2026 Pazar günü genel olarak hava durumu bölgelere göre farklılıklar arz etmektedir. Kumluca'da kapalı ve bulutlu bir hava beklenirken, Muratpaşa hafif sağanak yağmurlu bir gün yaşayacak. Gazipaşa'da ise açık ve güneşli bir hava öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu değişiklik gösterecektir. 26 Ocak Pazartesi günü Manavgat'ta kapalı ve bulutlu hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 18°C civarındadır. Bu dönemde yağışlı ve serin havalarda kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez ayakkabılar kullanmak da faydalıdır. Rüzgarlı günlerde şemsiyelerinizi dikkatle tutmalısınız. Açık alanlarda ise dikkatli olmalısınız.

Antalya'da hava durumu bölgelere göre farklılık gösterir. Seyahat planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmelisiniz. Buna göre hazırlığınıza dikkat etmelisiniz.