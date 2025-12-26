HABER

Antalya Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 26 Aralık Cuma günü hava durumu güneşli ve ılıman bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklık 19 - 22 derece arasında olacakken, akşam saatlerinde 15 - 18 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat aralığında, kuzey yönünden esecek. Nem oranı ise %50 - %60 seviyelerinde kalacak. Önümüzdeki günlerde de keyifli hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için bu dönem oldukça uygundur.

Doğukan Akbayır

Antalya'da 26 Aralık Cuma günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 - 22 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15 - 18 derece civarına düşecek. Hava açık kalacak. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde olacak.

Bugün Antalya'da hava durumu keyifli olacak. Gündüz sıcaklık 19 - 22 derece arasında seyredecek. Hava güneşli olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 - 18 derece civarına düşecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat arasında olacak. Nem oranı ise %50 - %60 seviyelerinden inmeyecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 27 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 18 - 21 derece arasında olacak. Hava güneşli olacak. 28 Aralık Pazar günü sıcaklık 16 - 19 derece arasında seyredecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar hızı 10 - 20 km/saat arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar biraz daha düşük olabilir. Hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızı zaman zaman artabilir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmakta fayda var. Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu keyifli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunacaktır.

