Antalya Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 26 Aralık Cuma günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 - 22 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15 - 18 derece civarına düşecek. Hava açık kalacak. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 27 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 18 - 21 derece arasında olacak. Hava güneşli olacak. 28 Aralık Pazar günü sıcaklık 16 - 19 derece arasında seyredecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar hızı 10 - 20 km/saat arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar biraz daha düşük olabilir. Hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızı zaman zaman artabilir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmakta fayda var. Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu keyifli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunacaktır.