Antalya Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 26 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli, parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 6°C olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 15°C'ye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 13°C seviyelerinde seyredecek.

Rüzgar kuzeybatı yönünden hafif esecek. Sabah saatlerinde hızı yaklaşık 10 km olacak. Öğle saatlerinde 11 km, akşam saatlerinde 9 km ve gece saatlerinde 7 km hızında esecek. Nem oranı gün boyunca %54 seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. 27 Şubat Cuma günü, sabah saatlerinde hava sıcaklığı 12°C olacak. Öğle saatlerinde 15°C, akşam saatlerinde 13°C, gece saatlerinde ise 12°C civarında seyredecek. Rüzgar batı yönünden sabah saatlerinde saatte 7 km hızında esecek. Öğle saatlerinde 25 km, akşam saatlerinde 27 km ve gece saatlerinde 25 km olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah saatlerinde %59, öğle saatlerinde %55, akşam saatlerinde %75 ve gece saatlerinde %79 olacak.

28 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9°C olacak. Öğle saatlerinde 12°C, akşam saatlerinde 11°C ve gece saatlerinde 11°C civarında kalacak. Rüzgar kuzey yönünden sabah saatlerinde saatte 32 km hızında esecek. Öğle saatlerinde 18 km, akşam ve gece saatlerinde ise 19 km hızında olması öngörülüyor. Nem oranı sabah saatlerinde %83, öğle saatlerinde %65, akşam saatlerinde %66 ve gece saatlerinde %74 olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman, güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmeyi planlayanlar için uygun bir durum. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir. Yanınızda hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının zaman zaman artabileceğini unutmadan, açık alanlarda dikkatli olmanızda yarar var.