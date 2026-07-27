Antalya Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 27 Temmuz Pazartesi 2026 günü hava durumu güneşli ve açık olacaktır. Gün boyunca hava sıcaklığı 25 ile 27 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %46 civarındadır. Rüzgar hızı ise 6 km/s olarak tahmin edilmektedir. Bu koşullar, Antalya'da hava durumunun güneşli ve ılıman olduğunu göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 26 ile 27 derece arasında olacak. Parlak güneş ışığı altında açık bir hava bekleniyor. 29 Temmuz Çarşamba günü de bu koşullar sürecek. 30 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 27 ile 29 derece arasında tahmin ediliyor. Yine açık ve güneşli bir hava hâkim olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak cilt sağlığını koruyacaktır. Ayrıca, bol su içerek vücudun su dengesini sağlamayı unutmayınız. Dışarıda vakit geçirirken hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Bu önlemler, Antalya'da sağlıklı ve keyifli bir deneyim yaşamanızı sağlayacaktır.