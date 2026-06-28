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Antalya Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 28 Haziran 2026 Pazar günü sıcaklık 26 - 28 derece arasında olacak. Güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Nem oranı %30 - %40 civarında seyrederken, bu durum sıcaklığı artırabilir. Hafif rüzgar kuzey yönünden eserek saatte 5 - 10 kilometre hızla esecek. Özellikle öğle saatlerinde açık alanlarda uzun süre kalmaktan kaçınılması, güneş çarpması riskini azaltacak. Cilt sağlığı için gerekli önlemleri almak önemlidir.

Antalya Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Antalya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Antalya'da 28 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu yaz mevsiminin özelliklerini yansıtacak. Hava güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca sıcaklık 26 - 28 derece civarında seyredecek. Bu durum, Akdeniz ikliminin etkisini hissettirecek. Nem oranı %30 - %40 arasında olacak. Nem, hava sıcaklığını daha yüksek hissettirebilir. Rüzgar hafif esecek. Rüzgarın hızı saatte 5 - 10 kilometre olacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek.

Bugün Antalya'da hava durumu nasıldı? Gün boyunca sıcaklıklar 26 - 28 derece civarında seyrediyor. Akdeniz ikliminin etkisi görülmekte. Nem oranı %30 - %40 arasında değişiyor. Bu, hava sıcaklığını artırabilir. Rüzgar hafif esiyor. Rüzgarın hızı saatte 5 - 10 kilometre arasında.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 27 - 29 derece arasında olacak. Güneşli ve sıcak bir gün geçireceğiz. 30 Haziran Salı günü sıcaklıklar 28 - 30 derece arasında beklenecek. 1 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 27 - 29 derece olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde uzun süre açık alanlarda kalmaktan kaçınmalısınız. Bu, güneş çarpması riskini azaltacaktır. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Cilt sağlığınızı korumak için bu önlemleri almanız gerekir.

Antalya'da yaz aylarında hava durumu genellikle sıcak ve güneşli oluyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Bu, keyifli ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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