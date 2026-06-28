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ABD ordusu duyurdu: "İran'daki hedeflere saldırdık"

ABD ordusu, İran'da bazı hedeflere saldırı düzenlendiğini açıkladı. İran devlet televizyonu Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirirken, kentteki bir iletişim kulesinin saldırının hedefi olduğunu duyurdu. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'na da saldırı düzenlendiğini duyuruldu.

ABD ordusu duyurdu: "İran'daki hedeflere saldırdık"

İran devlet televizyonunun haberinde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Tahiruyi köyünden patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Devlet televizyonunun askeri bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre ise duyulan patlama seslerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'in Tahiruyi köyündeki bir iletişim kulesine saldırıdan kaynaklandı.

ABD ordusu duyurdu: "İran daki hedeflere saldırdık" 1

Diğer yandan ABD merkezli Axios haber sitesi muhabiri, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ordusunun İran'ın Hürmüz Boğazı bölgesine saldırılar düzenlediğini bildirdi.

"KEŞM ADASI'NA SALDIRDILAR"

Devlet televizyonunun haberinde, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nın Mesen köyünün saldırıda hedef alındığı bildirildi.

ABD ordusu duyurdu: "İran daki hedeflere saldırdık" 2

Diğer yandan, birkaç dakika önce saldırıya uğrayan Sirik kentinde 2 yeni patlama sesinin duyulduğu ve seslerin kaynağının henüz belirlenemediği aktarıldı.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD ordusu, İran'ın "ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını" gerekçe göstererek, İran'da bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurdu.

ABD ordusu duyurdu: "İran daki hedeflere saldırdık" 3

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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