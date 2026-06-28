ABD ordusu duyurdu: "İran'daki hedeflere saldırdık"

İran devlet televizyonunun haberinde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Tahiruyi köyünden patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Devlet televizyonunun askeri bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre ise duyulan patlama seslerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'in Tahiruyi köyündeki bir iletişim kulesine saldırıdan kaynaklandı.

Diğer yandan ABD merkezli Axios haber sitesi muhabiri, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ordusunun İran'ın Hürmüz Boğazı bölgesine saldırılar düzenlediğini bildirdi.

"KEŞM ADASI'NA SALDIRDILAR"

Devlet televizyonunun haberinde, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nın Mesen köyünün saldırıda hedef alındığı bildirildi.

Diğer yandan, birkaç dakika önce saldırıya uğrayan Sirik kentinde 2 yeni patlama sesinin duyulduğu ve seslerin kaynağının henüz belirlenemediği aktarıldı.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD ordusu, İran'ın "ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını" gerekçe göstererek, İran'da bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır