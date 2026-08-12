Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür pankartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iradesiyle başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik aşıldı.

TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Süreci yasal zemine kavuşturmayı hedefleyen çerçeve yasa, 10 Ağustos'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

467 OYLA KABUL EDİLDİ

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi adıyla sunulan tasarıya, TBMM Genel Kurulu'nda 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser oy çıktı.

Oylamaya 31 milletvekili çeşitli gerekçelerle katılmadı.

DİYARBAKIR'DA ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR PANKARTI

Yasanın TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür pankartı asıldı.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki bir üst geçide asılan pankartta, Kürtçe "Reis çok teşekkürler. Barış hayırlı, kardeşlik daim olsun" yazısı bulunuyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır