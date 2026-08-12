Perseid meteor yağmuru için geri sayım: Türkiye'de bu gece gözler gökyüzünde olacak

Yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmuru için beklenen gece geldi. Perseidler, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece ana maksimumuna ulaşacak. Türkiye'nin de bulunduğu orta kuzey enlemlerinde gözlem koşullarının oldukça elverişli olması bekleniyor.

NASA, Perseid meteor yağmurunun 12 Ağustos akşamından 13 Ağustos'un erken saatlerine uzanan dönemde zirve yapacağını belirtiyor. Bu yıl gözlem koşullarını daha da elverişli hale getiren en önemli etkenlerden biri ise Ay'ın konumu.

12 Ağustos'ta Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu nedenle meteorların görülmesini zorlaştırabilecek güçlü Ay ışığı bulunmayacak ve karanlık gökyüzüne sahip bölgelerde gözlem koşulları oldukça uygun olacak.

PERSEID METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA?

International Meteor Organization'ın (IMO) 2026 Meteor Shower Calendar verilerine göre Perseidlerin ana maksimumu 13 Ağustos 02.00–04.00 UTC, yani Türkiye saatiyle yaklaşık 05.00–07.00 arasında bekleniyor.

Ancak bu saat aralığı, meteorların yalnızca 05.00 ile 07.00 arasında görülebileceği anlamına gelmiyor. Perseid aktivitesi gece boyunca devam edecek ve IMO, maksimumun daha geniş bir zaman aralığına yayılabileceğine de dikkat çekiyor.

IMO'ya göre orta kuzey enlemlerinde Perseidlerin gökyüzündeki çıkış noktası olan radyant, yerel saatle 22.00–23.00 civarından itibaren gözlem açısından makul bir yüksekliğe ulaşıyor. Türkiye için verilen 22.00–23.00 aralığı da bu genel değerlendirmeye dayanıyor.

Gece ilerledikçe radyant yükseldiği için görülebilecek meteor sayısı da genel olarak artıyor. Bu nedenle Türkiye'de gözleme 12 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00–23.00 civarında başlanabilir.

Daha elverişli gözlem koşulları ise gece yarısından sonra ve özellikle şafak öncesindeki saatlerde oluşacak.

NASA da gökyüzü tamamen karardıktan sonra başlangıçta kuzeydoğu yönünün referans alınabileceğini ve Perseus Takımyıldızı'nın ufkun üzerine yükselmesinin beklenebileceğini belirtiyor. Ancak meteorlar Perseus yönünden geliyormuş gibi görünse de gökyüzünün çok farklı noktalarında izlenebiliyor.

TÜRKİYE'DE PERSEID METEOR YAĞMURU HANGİ SAATLERDE İZLENEBİLİR?

Perseidler için illere göre birbirinden farklı, resmî birer "başlama saati" bulunmuyor.

Meteor yağmuru yerel bir olay olmadığı için İstanbul'da başlayıp daha sonra Ankara, İzmir veya başka bir kente ulaşması gibi bir durum söz konusu değil.

IMO'nun orta kuzey enlemleri için verdiği genel değerlendirme dikkate alındığında Türkiye'nin büyük bölümünde 22.00–23.00 civarından itibaren gözleme başlanabilir.

En uygun dönem ise genel olarak gece yarısından sonra başlayarak şafak aydınlığına kadar devam edecek.

Türkiye genelinde hesaplanan "OLASI" gözlem takvimi şöyle:

İller Gözleme başlanabilecek saat Daha uygun dönem İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya 22.00–23.00 00.00–şafak İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya 22.00–23.00 00.00–şafak Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çankırı 22.00–23.00 00.00–şafak Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş 22.00–23.00 00.00–şafak Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Çorum 22.00–23.00 00.00–şafak Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt 22.00–23.00 00.00–şafak Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van, Muş, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Elazığ, Malatya, Hakkari 22.00–23.00 00.00–şafak Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak 22.00–23.00 00.00–şafak

Buradaki saatler meteorların yalnızca bu zaman dilimlerinde görülebileceği anlamına gelmiyor.

22.00–23.00 aralığı, IMO'nun orta kuzey enlemlerinde Perseid radyantının yerel saatle bu saatlerden itibaren gözlem açısından makul bir yüksekliğe ulaştığı yönündeki genel değerlendirmesine dayanıyor.

Bu nedenle iller için bilimsel bir kesinlik taşımayan dakika bazında farklı başlangıç saatleri vermek doğru değil. Gerçek gözlem koşullarını ışık kirliliği, bulutluluk, görüş açıklığı ve yerel ufuk koşulları da önemli ölçüde etkiliyor.

SAATTE 100 METEOR GÖRÜLECEK Mİ?

IMO, Perseidler için standart maksimum değeri ZHR 100 olarak veriyor. Ancak bu sayı, bir gözlemcinin bulunduğu yerde mutlaka saatte 100 meteor göreceği anlamına gelmiyor.

ZHR, meteor yağmurlarının etkinliğini karşılaştırmak için kullanılan standartlaştırılmış bir değer. Radyantın zenitte bulunduğu ve gökyüzünün ideal derecede karanlık olduğu standart koşullara göre normalize edilmiş saatlik meteor oranını ifade ediyor.

Bu nedenle gerçek hayatta görülebilecek meteor sayısı genellikle ZHR değerinden daha düşük oluyor.

Üstelik IMO'nun 2026 değerlendirmesinde önemli bir ayrıntı daha bulunuyor. Bazı modellemeler, Perseidlerin temel aktivitesinin bu yıl yaygın olarak kullanılan 100 ZHR seviyesinden belirgin biçimde daha düşük olabileceğine işaret ediyor.

Dolayısıyla "bu gece kesin olarak saatte 100 meteor görülecek" şeklindeki ifadeler bilimsel açıdan doğru değil.

Gökyüzünün ne kadar karanlık olduğu, ışık kirliliği, gözlemcinin bulunduğu konum, radyantın yüksekliği ve görüş alanı gerçek meteor sayısını doğrudan etkiliyor.

BU YIL AY IŞIĞI ENGEL OLMAYACAK

2026'yı Perseid gözlemi açısından dikkat çekici kılan en önemli etkenlerden biri Ay'ın konumu.

IMO'ya göre 12 Ağustos'taki Yeni Ay, optik meteor gözlemleri açısından son derece elverişli koşullar oluşturuyor. NASA da Yeni Ay sayesinde Perseidlerin zirve yaptığı gece gökyüzünün Ay ışığından büyük ölçüde etkilenmeyeceğini belirtiyor.

Ay ışığının bulunmaması özellikle şehir merkezlerinden uzakta ve ışık kirliliğinin düşük olduğu bölgelerde daha sönük meteorların da fark edilmesini kolaylaştırabilir.

PERSEID METEOR YAĞMURU NEDEN OLUŞUYOR?

Perseid meteor yağmuru, Dünya'nın 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde geride bıraktığı parçacıkların içinden geçmesi sonucunda meydana geliyor.

Kuyruklu yıldızın bıraktığı küçük taş ve toz parçacıkları Dünya atmosferine yüksek hızla giriyor. Atmosferle etkileşim sırasında son derece yüksek sıcaklıklara ulaşan parçacıklar, gökyüzünde birkaç saniye sürebilen parlak izler oluşturuyor.

IMO, Perseid parçacıklarının atmosfere giriş hızını yaklaşık 59 kilometre/saniye olarak veriyor.

Meteorların gökyüzünde Perseus Takımyıldızı'nın bulunduğu bölgeden yayılıyormuş gibi görünmesi nedeniyle meteor yağmuru "Perseidler" adını taşıyor.

PERSEID METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?

Perseidleri izlemek için teleskop, dürbün veya özel bir ekipmana ihtiyaç bulunmuyor. Hatta görüş alanını daralttığı için teleskop kullanmak meteor gözlemi açısından avantaj sağlamıyor.

NASA, şehir ışıklarından mümkün olduğunca uzak, gökyüzünün geniş bölümünün görülebildiği karanlık ve açık bir alan seçilmesini tavsiye ediyor.

Gözlem başladıktan sonra telefon ekranı, araç farları ve benzeri güçlü ışık kaynaklarından mümkün olduğunca uzak durmak da önem taşıyor.

Gözlerin karanlığa tamamen uyum sağlaması için yaklaşık 30 dakika beklemek, daha sönük meteorların fark edilmesini kolaylaştırabiliyor.

Başlangıçta kuzeydoğu yönündeki Perseus bölgesi referans alınabilir. Ancak doğrudan yalnızca Perseus'a bakmak gerekmiyor.

Meteorların izleri gökyüzünün çok geniş bir bölümünde ortaya çıkabildiği için mümkün olduğunca geniş bir gökyüzü alanını görmek daha avantajlı.

PERSEID METEOR YAĞMURU NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Perseid meteor yağmuru yalnızca zirve gecesinde gerçekleşmiyor.

IMO'nun 2026 takvimine göre Perseidler 17 Temmuz ile 24 Ağustos arasında aktif.

Türkiye'den çıplak gözle gözlem açısından en önemli dönem, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece olacak.

Ana maksimumun Türkiye saatiyle yaklaşık 13 Ağustos 05.00–07.00 arasında gerçekleşmesi beklenirken meteorlar gece boyunca izlenebilecek.

IMO'nun geçmiş gözlemlere dayanan verilerine göre maksimum aktivite daha geniş bir zaman aralığına yayılabiliyor. Ancak bu aralığın Türkiye'de gündüz saatlerine denk gelen bölümü çıplak gözle gözlenemeyecek.

Bu nedenle Türkiye'deki gözlemciler için 12 Ağustos gecesi saat 22.00–23.00 civarından başlayarak, özellikle gece yarısından şafak öncesine kadar olan dönem, Perseidleri gözlemlemek için yılın en önemli fırsatlarından birini oluşturuyor.

Başarılı bir gözlem için en önemli koşullar ise açık hava, düşük ışık kirliliği, geniş bir görüş alanı ve mümkün olduğunca karanlık bir gökyüzü olacak.