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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: "Af değil, kapsam dışılar"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çerçeve Yasa'nın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, sürecin tamamen şeffaf ilerleyeceğini söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: "Af değil, kapsam dışılar"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AA Editör Masası'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, sürecin tamamen şeffaf şekilde ilerleyeceğini belirterek, "Halkımızın asla duygularını incitmeyecek şekilde hareket ettik. Şehitlerimizin, gazilerimizin, maşeri vicdanın, büyük çoğunluğun kabul edeceği bir şekilde dengeyi oluşturmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Komisyona 1 parti hariç herkes katıldı. Demokrasinin gücü böyle ölçülür. Komisyon demokratik araçlardan bir tanesi oldu ve toplumsal desteğin ortaya çıkmasına vesile oldu.

'467 OYLA KABUL EDİLDİ'

Geniş çerçeveye uygun bir yasadır. 467 çok nadir ulaşılan bir rakamdır. Milletin verdiği desteğin siyasete yansımasıdır. Geçen sene Gabar'a bu sene Cudi'ye gittim. Artık burada şenlikler yapılıyor. Barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı.

Rapor süreçlerinin hiçbirisinde devletin temel nitelikleriyle ilgili tartışma gündeme gelmemiştir.

ŞEHİT AÇIKLAMASI

Müzakereci demokrasinin tüm dinamiklerini çalıştırdık. Bazı hassasiyetleri ortaya koyduk. Şehitlerimizin, gazilerimizin, maşeri vicdanın, büyük çoğunluğun kabul edeceği bir şekilde dengeyi oluşturmaya çalıştık.

Bu yasadan önce şehit ve gazi hakları için önemli bir yasayı Meclis’ten geçirdik ve herkes buna destek verdik. Barış ve kardeşliği sağlayacak bir yasa için çalıştık.

Milli hassasiyetin ve devlet yapısının tamamının korunabildiği ortak bir kararlılıkla yürütülmüştür. Onun için büyük bir destek sağladı.

'SÜREÇ ŞEFFAF ŞEKİLDE İLERLEYECEK'

Bu yasa devlet ile etnik grubun barışması diye bir şey yoktur. Bu terör örgütünü ortadan kaldırmak için yapılan bir yasadır. Süreç tamamen açık ve şeffaf bir şekilde ilerleyecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş tan Terörsüz Türkiye mesajı: "Af değil, kapsam dışılar" 1

'TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK'

Ortaya koyduğumuz Türkiye modeli tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak, fakültelerde ders olarak okutulacaktır.

Böylesine zor bir coğrafyada, iddiası olan bir ülke olarak Türkiye, iç kalesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Bu süreç böyle başlamıştır.

Raporun kapıyı araladığını, büyük oyla kabul edilen yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Bu yol birliğin, kardeşliğin yoludur.

'BİR DEVİR ARTIK GERİDE KALDI'

Eski dönemin alışkanlıkları üzerinden siyaseti konuşma devri artık geride kalmalıdır. Husumete ya da karşıtlıklara dayalı bir dilin bırakılması gerektiğini düşünüyorum.

Herkes yeni dönemin hassasiyetine uygun, barış ve kardeşlik diliyle konuşmak durumundadır. Önceki ezberlerine göre yapılan siyasetin bundan sonra bir karşılığı olmayacak.

Herkesin sadece kendi yankı odalarında değil, şehrin meydanlarında, sokaklarında herkesi kuşatan, herkese söz söyleyen bir sözü kurması ve siyaset geliştirmesi gerekir.

Türkiye'de ilk sefer siyasi, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bunun kıymetini bilmek lazım.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER KAPSAM DIŞI

Milli egemenliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur.

Bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosyayla ilgili Kurul'da kararlar verilecek ve Kurul'un verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek. Örgütün üst düzey yöneticileri kapsam dışında bırakılmıştır.

Mühim olan bir daha bu memlekette hiç bir Kürt gencinin 'Dağa çıkmam gerekir' demeyeceği bir fikri, siyasi olgunluğun sağlanması, bir bütünleşmenin temin edilmesidir.

'ANAYASA DEĞİŞMELİ'

Yeni bir anayasa yapmak Türkiye'nin boynuna borçtur. Bu bir siyasi sorumluluktur, siyasetin topluma karşı bir sorumluluğudur.

Türkiye'de anayasa meselesi her zaman tartışılmıştır. Artık Türkiye yeni bir anayasa yapmaya muktedirdir. Sivil bir anayasa gereklidir.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye
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