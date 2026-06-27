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Tıp öğrencisinin sır ölümü! Yurt odasında cansız bedeni bulundu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz, yurttaki odasında ölü bulundu. Demirelöz’ün bir süre önce doktora gittiği ve kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği öne sürüldü.

Tıp öğrencisinin sır ölümü! Yurt odasında cansız bedeni bulundu

Olay, akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Dere Sokak’taki kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Tıp fakültesi öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz’e ulaşamayan ailesi, kızlarının arkadaşlarını arayarak bakmalarını istedi. Arkadaşı, odasına gittiğinde Demirelöz’ü yerde hareketsiz yatar bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Demirelöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Tıp öğrencisinin sır ölümü! Yurt odasında cansız bedeni bulundu 1

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Demirelöz’ün cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Demirelöz’ün yurttaki arkadaşları, büyük şok ve üzüntü yaşadı.

Tıp öğrencisinin sır ölümü! Yurt odasında cansız bedeni bulundu 2

RİTİM BOZUKLUĞU İDDİASI

BEUN Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz’ün bugün ev tuttuğu ve eşyalarını taşımaya başladığı öğrenildi. Demirelöz’ün bir süre önce doktora gittiği ve kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği öne sürüldü. Demirelöz’ün ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Zonguldak
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