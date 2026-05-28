Antalya Hava Durumu! 28 Mayıs Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Mayıs 2026 Perşembe günü, Antalya'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava açık ve güneşli. Ancak öğle saatlerine doğru bazı bölgelerde hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 25 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 22 derece civarında olacak.

Cuma günü, 29 Mayıs 2026, hava daha da ısınacak. Sıcaklık 28 derece civarına yükselecek. Cumartesi günü, 30 Mayıs 2026, hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar 28 derece civarında seyredecek. Pazar günü, 31 Mayıs 2026, bazı bölgelerde hafif yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 27 derece civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Öğle saatlerinde yağış ihtimali bulunduğu için dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanızda fayda var. Sıcaklıkların artacağı günlerde bol su içmeye özen göstermelisiniz. Güneşten korunmak da sağlığınız açısından önemlidir.