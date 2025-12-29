Antalya Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

29 Aralık Pazartesi 2025, Antalya'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 13 - 14 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 - 11 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı ise %55 - %63 arasında değişecek. Gün doğumu 08:09, gün batımı 17:49 olarak hesaplandı.

30 Aralık Salı günü hava artan bulutlarla birlikte 2 - 3 derece civarında olacak. 31 Aralık Çarşamba günü hava çok bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar 1 - 2 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esmesi bekleniyor.

Bu dönemde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olacak. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek gerekli. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Şapka ve atkı kullanmak rüzgarın etkisini azaltır. Dışarıda vakit geçirecekler için uygun kıyafet seçimi önemlidir. Hazırlıklı olmak, sağlıklı ve konforlu bir gün geçirmenize katkı sağlar.