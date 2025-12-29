HABER

Antalya Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 29 Aralık Pazartesi hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 13 - 14 derece arasında seyrederken, akşam saatlerinde 10 - 11 dereceye düşmesi bekleniyor. 30 Aralık Salı günü bulutlu hava görülecek. Sıcaklıklar bu dönemde mevsim normallerinin altında kalacak. Sabah ve akşam soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek önemlidir.

Taner Şahin

29 Aralık Pazartesi 2025, Antalya'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 13 - 14 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 - 11 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı ise %55 - %63 arasında değişecek. Gün doğumu 08:09, gün batımı 17:49 olarak hesaplandı.

30 Aralık Salı günü hava artan bulutlarla birlikte 2 - 3 derece civarında olacak. 31 Aralık Çarşamba günü hava çok bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar 1 - 2 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esmesi bekleniyor.

Bu dönemde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olacak. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek gerekli. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Şapka ve atkı kullanmak rüzgarın etkisini azaltır. Dışarıda vakit geçirecekler için uygun kıyafet seçimi önemlidir. Hazırlıklı olmak, sağlıklı ve konforlu bir gün geçirmenize katkı sağlar.

