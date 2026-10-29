Antalya Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya hava durumu, 29 Ekim Perşembe 2026 tarihi itibarıyla keyifli bir gün sunuyor. Hava sıcaklığı, gün boyunca 20 derece civarında seyrediyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Ancak, ilerleyen saatlerde güneşin etkisiyle sıcaklık artacak. Günü geçireceğiniz aktivitelere göre kıyafet seçimini yapmanız önemli. Günün erken saatlerinde bir hırka ya da ince bir ceket almanız faydalı olabilir. Öğle saatlerine yaklaşırken sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal.

Deniz suyu sıcaklıkları da ılık bir plan yapmak isteyenler için cazip. Deniz sıcaklığı 23 - 24 derece arasında seyrediyor. Bu durum, deniz tutkunları için oldukça davetkar. Güneşin altında kalmak isterseniz güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Antalya, güneşli bir cennet olduğundan, dikkatli olmak önemli. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için önlemler almak gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer bir seyir izleyecek gibi görünüyor. Cuma günü hava koşulları, bugünküyle paralel bir sıcaklık aralığı sunacak. Yine 19 - 21 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Hafif bir rüzgar da hissedilecek. Bu durum, dış mekan etkinlikleri için uygun. Haftasonuna geçildiğinde sıcaklıkların kısmen düşmesi muhtemel. Bulutlu bir hava hâkim olacak. Özellikle cumartesi günü ince bir yağış bekleniyor. Açık havada bir plan yapacaksanız, planlarınızı kontrol etmekte fayda var.

Hava şartlarından etkilenmemek için önlemler almak akıllıca. Dışarı çıkarken katmanlı giyinmek, değişken hava koşullarında rahatlık sağlar. Ani sıcaklık düşüşlerine karşı hazırlıklı olmak için şemsiye veya yağmurluk bulundurmak iyi bir fikirdir. Eğer sahil tatili düşünüyorsanız, deniz kıyısında geçireceğiniz süre için önlemler almak önemlidir. Güneşten ve olası yağışlardan korunmak faydalı olacaktır.

Antalya hava durumu, 29 Ekim Perşembe günü dışarı çıkmak isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Güneşli günlerin tadını çıkarırken hava tahminlerini takip edin. Planlarınızı ona göre şekillendirebilirsiniz. Antalya'nın mevsim geçişlerinde hava değişiklikleri hızlı olabilir. Tedbirli olmak her zaman en iyi yaklaşımdır.