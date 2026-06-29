Antalya Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 29 Haziran Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35-37 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 24-25 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık nem oranına bağlı olarak daha yüksek hissedilebilir. Rüzgar hafif ve kuzey yönünden esecek. Yağış beklenmiyor. Bu, açık ve güneşli bir gün anlamına geliyor.

Bugün Antalya'da hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 35-37 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 24-25 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık, nem oranına göre artabilir. Hafif rüzgâr kuzeyden esecek. Yağış yok. Dolayısıyla açık bir gün bizi bekliyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. 30 Haziran Salı günü sıcaklık 37-38 dereceye ulaşacak. 1 Temmuz Çarşamba günü ise 33-34 derece bekleniyor. Gece sıcaklığı 22-24 derece arasında kalacak. Rüzgar hafif kuzeyden esecek. Yağış olmayacak.

Bu sıcak hava koşullarında özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Bol su tüketmelisiniz. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmelisiniz. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri unutulmamalıdır. Yaşlılar ve çocuklar hassas gruplardır. Onların serin ortamlarda kalmaları faydalı olacaktır.