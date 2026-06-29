HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Helikopter kazası kamerada! 14 kişi ölmüştü

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

Suudi Arabistan’da petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin düşmesi sonucu 14 kişinin öldüğü kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde helikopterin havada dönerek düştüğü görüldü.

Suudi Arabistan’da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle Ras Tanura kentinde düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

KAZADA 14 KİŞİ CAN VERDİ

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, n yerel saatle 06.00’da Aramco’ya ait bir helikopterin Ras Tanura kentinde düştüğü belirtildi. Açıklamada, helikopterde bulunan 14 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği, ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ifade edildi.

Helikopter kazası kamerada! 14 kişi ölmüştü 1

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın ardından olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Öte yandan kaza anı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde helikopterin defalarca döndükten sonra düştüğü görüldü.

Helikopter kazası kamerada! 14 kişi ölmüştü 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
50 dereceye hazır olun! Aşırı sıcaklar bugün giriş yaptı50 dereceye hazır olun! Aşırı sıcaklar bugün giriş yaptı
Venezuela ve Japonya'nın ardından bir deprem de Çin'deVenezuela ve Japonya'nın ardından bir deprem de Çin'de

Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan helikopter kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Putin itiraf etti! Dünyayı etkileyebilecek karar masada

Putin itiraf etti! Dünyayı etkileyebilecek karar masada

Canlı yayında kabine iddiası! "3 ila 5 bakanın görev değişimi olabilir"

Canlı yayında kabine iddiası! "3 ila 5 bakanın görev değişimi olabilir"

CANLI | Güney Afrika - Kanada maç anlatımı!

CANLI | Güney Afrika - Kanada maç anlatımı!

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

Otomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldı

Otomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldı

En düşük emekli maaşı ne olacak? Emekli için 'refah payı' sözleri

En düşük emekli maaşı ne olacak? Emekli için 'refah payı' sözleri

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.