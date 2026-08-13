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Son dakika | Redkitler lideri ve Erdoğan Aykut yakalandı! Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildiler

Son dakika haberi: "Redkitler organize suç örgütü" elebaşı Ferhat Delen ile "Erdoğan Aykut organize suç örgütü" elebaşı Erdoğan Aykut yakalandı. İki isim de Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye iade edildi.

Son dakika | Redkitler lideri ve Erdoğan Aykut yakalandı! Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildiler
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Redkitler' Organize Suç Örgütü elebaşı Ferhat Delen ile 'Erdoğan Aykut' Organize Suç Örgütü elebaşı Erdoğan Aykut, Gürcistan’da yakalandı.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİLER

Delen ve Aykut'un bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye iade edildiği açıklandı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"2 Organize Suç Örgütü Elebaşı Gürcistan'dan Ülkemize İade Edildi"

Organize Suç Örgütü Elebaşları Nereye Kaçarlarsa Kaçsınlar Türk Devletinin Pençesinden Kurtulamazlar. "REDKİTLER" Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delen ile “ERDOĞAN AYKUT” Organize Suç Örgütü Elebaşı Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalanarak bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden ülkemize iadeleri sağlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Asayiş Daire Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde;

-“Kasten Öldürme, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan REDKİTLER organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen isimli şahıs,

-“Silahla Yağma, Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkân Sağlama, Hırsızlık" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ERDOĞAN AYKUT organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut isimli şahıs,

"KULE EMRE" ÜYESİ BAYRAM TEKKALAN DA YAKALANDI

Ayrıca;
-“Silahla Tehdit, Kamu Malına Zarar Verme, Ruhsatsız Ateşli Silahlar Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan KULE EMRE organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan ile

-“Hakaret, Görevi Yaptırmamak için Direnme, Kasten Öldürmeye Azmettirme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Sahte Para Basmak, 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık, Tasarlayarak Kasten Öldürme, Gece Vakti Silahla Yağma, Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Adam Öldürme” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.B., D.Y., H.U. ve F.S. isimli şahıslar da Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

Çocuklarımızın geleceğine uzanan, gençlerimizi suç batağına çekmeye çalışan hiçbir organize suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. 10 yılda geçse 100 yılda geçse nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk Devleti’nin pençesinden kurtulamayacaklar.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı, Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.

Son dakika | Redkitler lideri ve Erdoğan Aykut yakalandı! Gürcistan dan Türkiye ye iade edildiler 1

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Gürcistan
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
farketmez serbest bırakırlar
temiz eller operasyonu devam Allah göç kuvvet versin inşallah
suç örgütü liderinin yüzünü neden gizlediniz yoksa halen sadece zanlı mı
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