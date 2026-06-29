Canlı yayında kabine iddiası! "3 ila 5 bakanın görev değişimi olabilir"

Gazeteci Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında kabine değişikliğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından kabinede değişiklik beklediğini söyleyen Burhan, "Her kamptan sonra önemli değerlendirmeler olur." dedi.

"3 İLA 5 BAKAN DEĞİŞEBİLİR"

Burhan şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’de kamp bitti. Her kamptan sonra önemli değerlendirmeler olur. Milletvekilleri görüşleri ifade eder, MKYK üyeleri ifade eder. Her kamptan sonra kabinede mutlaka değişiklikler olur. Benim kaynaklarıma göre 3 ila 5 bakanın görev değişimi içerisinde olabileceği söyleniyor. NATO zirvesinden sonra da olabilir. Bugüne kadar bu konularla ilgili çok açıklama yapılmadı ama Ankara'da bu havanın olduğunu görüyorum."