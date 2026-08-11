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Yemek için gittiği restoran kabusu oldu! 2 kat aşağıya düştü, vücudunda yanıklar oluştu

İstanbul Kadıköy'de sushi yemek için bir restorana giden 17 yaşındaki kız çocuğu, masanın yanındaki boşluktan iki kat aşağıdaki çay ocağına düştü. Bir de kızın üstüne çaydanlıktaki kaynar su döküldü. Genç kızın vücudunda ikinci derece yanık oluşurken genç kız ve ailesi sorumlulardan şikayetçi oldu.

Yemek için gittiği restoran kabusu oldu! 2 kat aşağıya düştü, vücudunda yanıklar oluştu
Recep Demircan

Olanlar akıllarının ucundan bile geçmezdi. Sushi yemek için gittiği restoranda dehşet anları yaşadı. Tuzak gibi boşluktan 2 kat aşağıya düşen genç kız, düştüğü çay ocağındaki kaynar suyla yandı.

Yemek için gittiği restoran kabusu oldu! 2 kat aşağıya düştü, vücudunda yanıklar oluştu 1

2 KAT AŞAĞIYA DÜŞTÜ

17 yaşındaki genç kız, 4 arkadaşıyla beraber Kadıköy'de bulunan bir restoran gitti, sushi yiyeceklerdi. Restorana girdikten sonra mekanın köşesindeki masaya yöneldiler. İddiaya göre masanın yanında hemen kare şeklinde boşluk, üstünde de ince bir tahta vardı. Genç kız onu görmedi ve ayağını atar atmaz 2 kat aşağıya düştü.

Yemek için gittiği restoran kabusu oldu! 2 kat aşağıya düştü, vücudunda yanıklar oluştu 2

Show Haber'de yer alan habere göre genç kız yaşadıklarıyla ilgili şunları ifade etti:

"Her şey çok anlık oldu. Kapkaranlık bir yere düştüm. Bana tadilat ile ilgili bilgi vermediler, kapak koymuşlar oraya onu da sabitlememişler. Sandalyeye oturmak için ayağımı uzattığım oradaki boşluğa düştüm. En alt kattaki tezgahın üzerindeki çay ocağının üstüne düştüm, yandım."

Yemek için gittiği restoran kabusu oldu! 2 kat aşağıya düştü, vücudunda yanıklar oluştu 3

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Genç kızın vücudunda ikinci derece yanık oluşurken genç kız ve ailesi sorumlulardan şikayetçi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kadıköy
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