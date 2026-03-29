Antalya Hava Durumu! 29 Mart Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 29 Mart 2026 Pazar günü hava durumu, güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında. Gece sıcaklığının ise 10 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %60 civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygundur. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için harika bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Mart Pazartesi günü hava sıcaklığı gündüz 22 derece olacak. Gece sıcaklık ise 12 derece olacak. 31 Mart Salı günü gündüz sıcaklık 24 dereceye çıkacak. Gece ise 14 derece bekleniyor. 1 Nisan Çarşamba günü gündüz sıcaklık 26 derece olacak. Gece sıcaklığı 16 derece civarında öngörülüyor. Bu dönemdeki hava koşulları, açık hava etkinlikleri için elverişli.

Bu güzel havadan faydalanmak için, sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olabilir. Gündüz saatlerinde rahat ve hafif giysiler giymeniz önerilir. Ayrıca, güneş ışığından yararlanmak için güneş gözlüğü ve şapka bulundurmanızda yarar var. Bu şekilde, Antalya'nın keyifli havasının tadını çıkarabilirsiniz.