İran'dan saldırılara misilleme: İsrail'de sirenler susmuyor! 78 binden fazla...

28 Şubat tarihinde Orta Doğu'da yeni bir savaşın fitili ateşlendi. ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta İran'ın misillemeleri de son derece etkili oluyor. ABD ile birlikte İran'a karşı saldırılar başlatan İsrail'de, misillemeler nedeniyle 78 bin kez sirenlerin çaldığı bildirildi.
12.06
İran'dan yapılan açıklamada, "Umman'daki Salalah Limanı'ndan biraz uzakta, bir abd deniz destek gemisini hedef aldık." ifadeleri kullanıldı.
11.48
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İran ve Hizbullah'ın attığı füzeler, roketler ve insansız hava araçları (İHA) nedeniyle İsrail genelinde 78 bin 109 kez uyarı sirenlerinin devreye girdiği aktarıldı.
11.00
İsrail’de siren seslerinin en çok duyulduğu yerleşim yeri Lübnan sınırındaki Kiryat Şimona oldu. Lübnan sınırındaki Kiryat Şimona'da Hizbullah’ın İran’a başlatılan saldırılar sonrası attığı roketler ve İHA’lar nedeniyle 154 kez uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.
Sirenlerin 146 kez çaldığı Lübnan sınırındaki Misgav Am yerleşimini, ülkenin orta kesimindeki Ariel Sharon Park bölgesi ile Ramat Gan’ın izlediği aktarıldı.
Misillemeler nedeniyle İsrail'in orta kesimindeki Holon kenti ve çevresinde ise 145 kez siren seslerinin duyulduğu aktarılan haberde, sirenlerin en sık sabah saat 10.00 civarında devreye girdiği kaydedildi. Bu zaman diliminde toplam 7 bin 122 kez siren çaldığı belirtildi.
Öte yandan haberde İran'ın yaptığı misillemelerin genellikle erken uyarı sistemleri tarafından önceden tespit edildiği ve sığınaklara girilmesi için "birkaç dakikalık" süre olduğu, Hizbullah’ın roket saldırılarında ise bu sürenin sadece "birkaç saniye" ile sınırlı kaldığı kaydedildi.
08.00
İsrail ordusu İran’ın başkenti Tahran’daki rejime ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı. Gece yarısından itibaren İran’ın farklı bölgelerinde çok sayıda şiddetli patlama yaşandı.
