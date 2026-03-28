İran'dan saldırılara misilleme: İsrail'de sirenler susmuyor! 78 binden fazla...
29 gündür devam eden ABD-İsrail-İran arasındaki savaşta karşılıklı misillemeler her gün devam ediyor. İsrail'de bugün İran ve Hizbullah'ın fırlattığı füzeler sebebiyle sirenler tam 78 bin 109 kez çaldı. Sabah saatlerinde ise Yemen, İsrail'e füze saldırısında bulunmuş ve bu durum savaşta yeni bir cephenin açılması riskini doğurmuştu. İşte dakika dakika tüm gelişmeler!

Doğukan Akbayır

28 Şubat tarihinde Orta Doğu'da yeni bir savaşın fitili ateşlendi. ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta İran'ın misillemeleri de son derece etkili oluyor. ABD ile birlikte İran'a karşı saldırılar başlatan İsrail'de, misillemeler nedeniyle 78 bin kez sirenlerin çaldığı bildirildi.

12.06

İRAN: "ABD'NİN GEMİSİNİ HEDEF ALDIK"

İran'dan yapılan açıklamada, "Umman'daki Salalah Limanı'ndan biraz uzakta, bir abd deniz destek gemisini hedef aldık." ifadeleri kullanıldı.

11.48

İSRAİL'DE SİRENLER SUSMUYOR

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İran ve Hizbullah'ın attığı füzeler, roketler ve insansız hava araçları (İHA) nedeniyle İsrail genelinde 78 bin 109 kez uyarı sirenlerinin devreye girdiği aktarıldı.

11.00

BİRKAÇ DAKİKALIK ERKEN UYARI SİSTEMİ

İsrail’de siren seslerinin en çok duyulduğu yerleşim yeri Lübnan sınırındaki Kiryat Şimona oldu. Lübnan sınırındaki Kiryat Şimona'da Hizbullah’ın İran’a başlatılan saldırılar sonrası attığı roketler ve İHA’lar nedeniyle 154 kez uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Sirenlerin 146 kez çaldığı Lübnan sınırındaki Misgav Am yerleşimini, ülkenin orta kesimindeki Ariel Sharon Park bölgesi ile Ramat Gan’ın izlediği aktarıldı.

Misillemeler nedeniyle İsrail'in orta kesimindeki Holon kenti ve çevresinde ise 145 kez siren seslerinin duyulduğu aktarılan haberde, sirenlerin en sık sabah saat 10.00 civarında devreye girdiği kaydedildi. Bu zaman diliminde toplam 7 bin 122 kez siren çaldığı belirtildi.

Öte yandan haberde İran'ın yaptığı misillemelerin genellikle erken uyarı sistemleri tarafından önceden tespit edildiği ve sığınaklara girilmesi için "birkaç dakikalık" süre olduğu, Hizbullah’ın roket saldırılarında ise bu sürenin sadece "birkaç saniye" ile sınırlı kaldığı kaydedildi.

08.00

İSRAİL TAHRAN'I HEDEF ALDI

İsrail ordusu İran’ın başkenti Tahran’daki rejime ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı. Gece yarısından itibaren İran’ın farklı bölgelerinde çok sayıda şiddetli patlama yaşandı.

