Kahreden olay! 16 yaşındaki çocuk bebek arabasına çarptı: 2 yaşındaki Arya hayatını kaybetti

Acı haberin adresi İstanbul! Maltepe'de 16 yaşındaki bir çocuğun kullandığı motosiklet, dedesiyle birlikte karşıya geçmeye çalışan 2 yaşındaki Arya'nın bebek arabasına çarptı. 2 yaşındaki bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Maltepe’de, B.E.’nin (16) kullandığı motosiklet, trafik ışıklarında dedesiyle birlikte karşıya geçmek üzere bekleyen 2 yaşındaki Arya Özmenek’in bulunduğu bebek arabasına çarptı. Ağır yaralanan Arya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BEBEK ARABASINA ÇARPTI

Kaza, saat 19.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, B.E. yönetimindeki 34 MVR 358 plakalı motosiklet, ışıklarda dedesiyle birlikte karşıya geçmek üzere bekleyen 2 yaşındaki Arya Özmenek'in bulunduğu bebek arabasına çarptı.

2 YAŞINDAKİ ARYA'DAN ACI HABER

Kazada motosiklet sürücüsü ile Arya Özmenek yaralandı. Ağır yaralanan Özmenek, çevredekilerin aracıyla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü B.E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

