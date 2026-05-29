Antalya Hava Durumu! 29 Mayıs Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 29 Mayıs Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 20 - 22 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 8 - 10 derece aralığında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 18 km hızla esecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Bu koşullar, Antalya'da hava durumunun keyifli ve ılıman olacağını gösteriyor.

30 Mayıs Cumartesi günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 21 - 23 derece arasında gerçekleşecek. Gece ise sıcaklık 6 - 8 derece arasında kaydedecek. Rüzgar batıdan saatte 18 km hızla esecek. 31 Mayıs Pazar günü sıcaklık 22 - 24 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 7 - 9 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeyden saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı %55 - %63 arasında dalgalanacak. Bu koşullar, Antalya'daki hava durumunun sıcak ve güneşli olacağını gösteriyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için güneş kremi kullanmalısınız. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik gelecektir. Sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Bu, ani sıcaklık değişimlerine karşı sizi korur. Rüzgarın düşük olması açık hava etkinlikleri için idealdir. Antalya’daki hava durumu keyifli ve dış mekan aktiviteleri için uygun olacak.