Antalya Hava Durumu! 30 Haziran Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 30 Haziran 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Hava sıcaklığının 28 ile 34 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %36 civarında olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 5.59 km hızla esecek. Antalya'da bugünkü hava durumu açık ve sıcak olacak.

İlerleyen günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 27 ile 32 derece arasında olacak. 2 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 26 ile 30 derece arasında seyredecek. Nem oranı %49 ile %63 arasında değişecek. Rüzgar genellikle güney-güneydoğu yönünden esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de sağlık açısından faydalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi korumanıza yardımcı olacaktır. Rüzgar hafif olduğu için deniz kenarında vakit geçirmek isteyenler için koşullar uygun. Hava durumu benzer şekilde devam edeceği için planlarınızı yaparken bu bilgileri dikkate alabilirsiniz.