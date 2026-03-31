Antalya Hava Durumu! 31 Mart Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 31 Mart 2026 Salı günü hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 6 derece civarında bekleniyor. Rüzgarın hızı 10 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 1 Nisan Çarşamba günü yağmur geçişleri bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 4 derece civarına düşecek. 2 Nisan Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 9 derece civarında. Gece sıcaklığı ise -1 dereceye inebilir. 3 Nisan Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 8 derece civarında ölçülecek. Gece sıcaklık ise -2 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın hızına göre aktivitelerin planlanması önerilir.