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Antalya itfaiyesi yaz sezonu için hazırlığını tamamladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, hava sıcaklıklarının artmasıyla olası yangın ve kurtarma operasyonu hazırlıklarını tamamladı. Hürriyet İstasyonu Çavuşu Ahmet Coştan, yaz sezonunda en çok örtü ve arazi yangını ihbarları aldıklarını söyledi.

Antalya itfaiyesi yaz sezonu için hazırlığını tamamladı

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Hürriyet İstasyonu Çavuşu Ahmet Coştan, yaz aylarının başlamasıyla yangın riskinin arttığını söyledi. Vatandaşlara yangın risklerine yönelik yapılması gerekenler hakkında uyarılarda bulunan Ahmet Coştan, "Vatandaşlarımız piknik yaptıkları alanlarda yaktıkları mangalların tam olarak söndüğünden emin olmalı. Ormanlara atılan cam şişeler, söndürülmemiş sigaralar ya da bilinçsizce yakılan otlar yangına sebep olabiliyor" dedi. Yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğuna dikkati çeken Coştan, "Örtü yangınları, ot yangınları, ormanlarda başlayan yangınlar sık sık ihbar alarak müdahale ettiğimiz olaylar arasında" diye konuştu.

'KLİMA VE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR YANGINA YOL AÇABİLİYOR'

Ev yangınlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Coştan, yaz aylarında klima kullanımına bağlı elektrik tesisatlarında aşırı yüklenmeler yaşandığını söyledi. Coştan, "Özellikle eski binalarda elektrik tesisatı bu yükü kaldıramayabiliyor. Vatandaşlarımız evden çıkarken mutlaka klima, ocak, fırın gibi elektrikli aletleri kapatmalı. Prizlerde takılı kalan şarj cihazları da risk oluşturuyor" dedi.

'EĞİTİMLİ PERSONEL VE GÜÇLÜ EKİPMANLARLA SEZONA HAZIRIZ'

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Coştan, "Ekipmanlarımızı gözden geçirdik, personel olarak gerekli eğitimlerimizi aldık. Araçlarımız ve teknik donanımımızla birlikte bu yaz sezonuna tam anlamıyla hazırız. Biz Antalya İtfaiyesi olarak her türlü yangın ve kurtarma operasyonuna hazırız. Ancak vatandaşlarımızın da yangın farkındalığıyla hareket etmesi, olası felaketlerin önüne geçilmesinde büyük önem taşıyor" diye konuştu. (DHA)

HABER ÖZETİ

  • Ahmet Coştan, yaz aylarının başlamasıyla yangın riskinin arttığını belirtti ve vatandaşları uyardı.
  • Piknik alanlarında mangalın tamamen söndüğünden emin olunması gerektiğini vurguladı.
  • Yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğunu ve örtü, ot yangınlarının sıkça ihbar edildiğini ifade etti.
  • Ev yangınlarına yönelik klima ve elektrikli cihazların dikkatle kullanılması gerektiğini açıkladı.
  • Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yaz sezonuna yönelik tüm hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
antalya İtfaiye
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