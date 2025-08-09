HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya'nın denizi bile yanıyor! Termometreler 45, deniz suyu 32 derece

Sıcaklıkların en çok hissedildiği illerden biri de Antalya oldu. Antalya’da termometreler 45 dereceyi gösterdi, sıcak havadan bunalanlar kendilerini denize attı. Kentteki deniz suyu sıcaklığının da artış gösterip 32 dereceye kadar çıktı. Tatilciler, dışarıdaki kavurucu sıcaktan dolayı uzun süre denizden çıkmadı.

Antalya'nın denizi bile yanıyor! Termometreler 45, deniz suyu 32 derece

Turizm kenti Antalya adeta sıcaktan kavruluyor. Kentte termometreler öğle saatlerinde 45 dereceye kadar çıkarken, alev esen rüzgarla birlikte sokaklarda in cin top oynuyor.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 32 DERECE!

Kavurucu sıcaklardan dolayı vatandaşlar kendilerini gölgelik ve sahil kenarlarına attı. İnsanlar kadar hayvanlar da güneşe çıkmayıp gölge olan noktalarda dinlendi. Hayvanlara vatandaşlar tarafından da su verildiği gözlendi.

Antalya nın denizi bile yanıyor! Termometreler 45, deniz suyu 32 derece 1

Serinlemek isteyenlerin adresi ise her zamanki gibi Konyaaltı Sahili oldu. Deniz suyu sıcaklığının ise 32 dereceye kadar çıkıp artış gösterdiği kentte, yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü sahili adeta doldurdu. Sıcaktan dolayı çoğu tatilci, sudan uzun süre çıkamayıp Akdeniz’in sularında kulaç atarak serinledi.

Antalya nın denizi bile yanıyor! Termometreler 45, deniz suyu 32 derece 2

"YOLDA BAYILACAK GİBİ OLDUM"

Sahile ailesiyle birlikte Döşemealtı ilçesinden gelen 13 yaşındaki Muzaffer Emre Şahin, "Deniz buz gibi. Dışarıdaki taşlar sıcak olduğundan denizde kalasım geliyor. Yolda bayılacak gibi oldum. Oturdum bir ağacın altına, sonra gelip suya atlayınca rahatladım" dedi.

Antalya nın denizi bile yanıyor! Termometreler 45, deniz suyu 32 derece 3

"ANTALYA'YI SEVİYORUZ"

Ankara’dan tatil için gelen Deniz Özkan da "Bana nem bana yaradığı için ben rahatım. Çocuklar biraz rahatsız oluyor. İster istemez biraz rahatsızlık oluyor ama ben o kadar yadırgamıyorum. Çünkü benim vücudum nemi seviyor. O yüzden bir daralma, sıkıntı yaşamıyorum. Çocuklar eğleniyor, Antalya’ya sürekli geldiğimiz için seviyoruz burayı" ifadelerini kullandı.

Sahilde güneşin keyfini çıkaran Asyanur Özkan ise, "Antalya gayet güzel ama çok nemli. O yüzden kötü oluyor ama deniz çok güzel" dedi.

Kentte yaşayan Arya Durugiller de, "Ben zaten burada yaşıyorum, çok nemli ama ben buranın havasına alışkınım" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinop’ta orman yangını: Köy tahliye edildiSinop’ta orman yangını: Köy tahliye edildi
Manyas Gölü'nde endişelendiren olay! Toplu balık ölümleri gerçekleşti: "Neredeyse bir günde yok oldu"Manyas Gölü'nde endişelendiren olay! Toplu balık ölümleri gerçekleşti: "Neredeyse bir günde yok oldu"

Anahtar Kelimeler:
antalya termometre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray, Bayern Münih ile anlaşma sağladı! Yıldız isim 'tamam' derse transfer gerçekleşecek

Galatasaray, Bayern Münih ile anlaşma sağladı! Yıldız isim 'tamam' derse transfer gerçekleşecek

Meral Akşener sessizliğini bozdu!

Meral Akşener sessizliğini bozdu!

Model sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş!

Model sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş!

MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'Türkiyeli' çıkışı

MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'Türkiyeli' çıkışı

Kayseri'den Belçika'ya dönen gurbetçi gözyaşlarına boğuldu

Kayseri'den Belçika'ya dönen gurbetçi gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da gençlerin telefonda başlayan tartışması kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da gençlerin telefonda başlayan tartışması kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.