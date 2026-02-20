Bakan Memişoğlu duyurdu! Geçen yıla göre yüzde 60 arttı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Bakan Memişoğlu geçen yıla göre sigara bırakmak isteyenlerin sayısının arttığını ifade etti.

"YÜZDE 60 ARTTI"

Bakan Memişoğlu yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Birlikte bırakıyoruz. Birlikte başaracağız. Sigara bırakma polikliniklerimize başvurular, geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttı. 2025'te 30 bin 675, 2026'da 48 bin 841. Bu tablo açıkça gösteriyor ki milletimiz sağlığını seçiyor. Dumansız bir Türkiye için şimdi tam zamanı."

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır