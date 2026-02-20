HABER

Bakan Memişoğlu duyurdu! Geçen yıla göre yüzde 60 arttı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerine başvuruların geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Bakan Memişoğlu geçen yıla göre sigara bırakmak isteyenlerin sayısının arttığını ifade etti.

"YÜZDE 60 ARTTI"

Bakan Memişoğlu yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Birlikte bırakıyoruz. Birlikte başaracağız. Sigara bırakma polikliniklerimize başvurular, geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttı. 2025'te 30 bin 675, 2026'da 48 bin 841. Bu tablo açıkça gösteriyor ki milletimiz sağlığını seçiyor. Dumansız bir Türkiye için şimdi tam zamanı."

20 Şubat 2026
20 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

