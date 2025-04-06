Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 80 düzensiz göçmen kurtarıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Türk karasularında 2 lastik bot içerisinde 12'si çocuk 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aynı saatlerde açıklarda yarı batık vaziyetteki botta 13'ü çocuk 38 düzensiz göçmene ulaşıldı, bölgede yapılan taramada 1 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulundu.

Kurtarılan düzensiz göçmenler arasında bulunan ve yanından ayırmadığı kedisiyle Avrupa'ya gitmeye çalışan kadın, botlarının Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiğini ifade etti.

Öte yandan yasa dışı geçişi organize ettiği değerlendirilen teknedeki A.K. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır