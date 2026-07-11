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Antalya'nın tarihi dokusunu tuvale taşıyorlar

Antalya’da yaşayan sanatçılar, tarihi yapıları suluboya tekniğiyle tuvale aktarıyor. Çalışmaları çevreden geçenlerin ilgisini çekiyor.

Antalya'nın tarihi dokusunu tuvale taşıyorlar

Antalya’da yaşayan Rus asıllı Anastasia Beytüzün ile Olga İnay, Cumhuriyet Meydanı’nın yanında kurdukları şövalelerde kentin tarihi dokusunu suluboya tekniğiyle tuvale taşıyor. Tarihi yapıları yerinde resmeden ikili, yıllardır yaşadıkları kentin kültürel mirasını eserlerine yansıtırken, açık havada gerçekleştirdikleri çalışmalar çevreden geçen bazı vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Antalya nın tarihi dokusunu tuvale taşıyorlar 1

Yaklaşık 20 yıldır Antalya’da yaşayan resim öğretmeni Anastasia Beytüzün ile 11 yıldır kentte yaşamını sürdüren Olga İnay, arkadaşlarıyla birlikte fırsat buldukça Antalya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini açık havada resmediyor. Son çalışmalarında Cumhuriyet Meydanı yanında bulunan tarihi yapıyı konu alan ikili, tarihi mimariyi, çevresindeki ağaçları ve doğal ışığı suluboya tekniğiyle yorumlayarak Antalya’nın geçmişini sanatla buluşturuyor.

Antalya nın tarihi dokusunu tuvale taşıyorlar 2

"YAKLAŞIK 20 YILDIR ANTALYA’DA YAŞIYORUM"

Anastasia Beytüzün, kentin sanatçılar için önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Yaklaşık 20 yıldır Antalya’da yaşıyorum. Evliyim ve bir çocuğum var. Arkadaşlarımla birlikte sık sık burada resim yapıyoruz. Antalya inanılmaz bir şehir. Tarihi yapıları, çiçekleri ve doğasıyla sanatçılar için çok ilham verici. Genellikle Kaleiçi’ndeki tarihi yapıları ve manzaraları çiziyoruz" dedi.

Olga İnay ise resim yapmanın kendisi için vazgeçilmez bir hobi olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık bir yıl önce arkadaşlarımla birlikte açık havada resim çizmeye karar verdik. Birkaç kişilik grubumuz var ve fırsat buldukça bir araya gelip resim yapıyoruz. Antalya’nın manzarası ve havası buna çok uygun. Yazın da kışın da burada rahatlıkla resim çizilebilir. Herkese hobi olarak resim yapmayı tavsiye ediyorum. Kısa süre önce daha pratik çalışabilmek için yeni ekipmanlar da aldık" dedi.

Antalya nın tarihi dokusunu tuvale taşıyorlar 3

Cumhuriyet Meydanı’nın yanında gerçekleştirilen açık hava resim çalışması sırasında çevreden geçen bazı vatandaşlar kısa süre durarak ikilinin çalışmalarını izledi, ortaya çıkan eserleri inceleyerek onlarla sohbet etti.

Beytüzün ve İnay, Antalya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini farklı mevsimlerde ve farklı açılardan resmetmeye devam edeceklerini belirterek, yaşadıkları kentin kültürel mirasını sanat aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını ifade etti.

Antalya nın tarihi dokusunu tuvale taşıyorlar 4


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya Resim sanat
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