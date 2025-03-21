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Antalya Valisi Şahin, koruyucu ailelerle iftarda bir araya geldi

21.03.2025 12:18
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, koruyucu aileler ve çocuklarla iftar programında bir araya geldi.

Antalya Valisi Şahin, koruyucu ailelerle iftarda bir araya geldi

Manavgat Kaymakamlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programa Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

Programda konuşan Vali Şahin, koruyucu ailelerin çocuklara gösterdiği şefkat ve emeğin önemine dikkat çekti. Vali Şahin, "Ramazan ayı, evlatlarımıza daha büyük bir ihtimamla yaklaşmamız gereken ve Rabbimizin bizi özellikle bu konuda uyardığı mübarek bir ay. Ramazan ayını yalnızca oruç tutarak değil, iyilikler yaparak ve daha iyi bir insan olmanın yollarını arayarak değerlendirmeliyiz. Bu hususta evlatlarımıza kendi çocukları gibi şefkatle bakan tüm koruyucu ailelerimize teşekkür ederim.

Manavgat'ımızı, Antalya'mızı ve ülkemizi daha iyi yerlere taşımak ve evlatlarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ve milletimiz payidar olsun, Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin ardından, koruyucu ailelerle sohbet ederek çocuklarla yakından ilgilendi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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