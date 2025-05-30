HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya'yı şiddetli yağış ve dolu vurdu! Kabusu yaşayan üretici korku dolu gözlerle anlattı: "Can kaybı olmadığına şükrediyorum"

Dün Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Yaban mersini üreticisi Burçak Uysal dolu felaketini kaydetti. Büyük bir korku yaşadığını ifade eden Köksal, "Kayıtlarımız yaklaşık 45 dakika kaydetti. Yaşadığımız felaket de dünyada kayıtlara geçebilecek boyuttaydı. Can kaybı olmadığına şükrediyorum" dedi.

Antalya'yı şiddetli yağış ve dolu vurdu! Kabusu yaşayan üretici korku dolu gözlerle anlattı: "Can kaybı olmadığına şükrediyorum"
Melih Kadir Yılmaz

Dün Antalya adeta kabusu yaşadı. Serik ilçesinde dün sabah saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak ve dolu yağışı, hayatı felç etti. Şiddetli sağanak ve dolu; Eskiyörük, Yanköy, Tekke, Zırlankaya ve Pınarcık mahallelerinde büyük zarara yol açtı. Yağış nedeniyle bazı seralar tamamen çökerken, çok sayıda aracın camları kırıldı. Çöken seralarda yetiştirilen domates ve biberler büyük zarar gördü. Açık alandaki karpuz tarlalarının da doludan etkilendiği bildirildi.

11

"DÜN ÇOK BÜYÜK DOLU FELAKETİ YAŞADIK"

Yaban mersini üreticisi Burçak Uysal açıklamalarda bulundu ve bölgede yaşananları anlattı. Uysal, "Dün çok büyük dolu felaketi yaşadık. Normal bir dolunun en fazla 15 dakika sürmesi beklenirken, kamera kayıtlarımız yaklaşık 45 dakika kaydetti. Dünyada bile en son 1985 yılında 85 dakikayla rekor olarak kayıtlara geçmiş. Yaşadığımız felaket de dünyada kayıtlara geçebilecek boyuttaydı. Aralıksız 40-45 dakika sürdü" dedi.

76

"CAN KAYBI OLMADIĞINA ŞÜKREDİYORUM"

Uysal açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Arabalarımızın camları patladı, insanlar kapalı alanlara geçmekte çok zorlandı. Kayıplar yaşamaktan korktuk. İnanılmaz derecede hasarımız mevcut. Dolu tüllerimiz çöktü. Meyve inanılmaz zayiat vermiş durumda. Bu sene çiftçi çok şey yaşadı. Don tehlikesi yaşamıştık. Tam en verimli zamandayken böyle bir felaket atlattık. Can kaybı olmadığına şükrediyorum"

768

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Diğer yandan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bağlı 3 ekip ve 10 personel, bölgede ön hasar tespit çalışmalarına başladı. Özellikle Yanköy, Eskiyürük, Şatırlı, Töngüşlü, Zırlankaya, Büğüş, Tekke ve Alacami mahallelerinde hasar gördüğü belirlenen alanlarda inceleme yapıldı. Seraların yanı sıra açıktaki meyve ağaçlarının da zarar gördüğü tespit edildi.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu! 1 kişi tutuklandıSamsun'da yasa dışı bahis operasyonu! 1 kişi tutuklandı
Ankara'da sağanak etkili oldu! Hayatı olumsuz etkilediAnkara'da sağanak etkili oldu! Hayatı olumsuz etkiledi

Anahtar Kelimeler:
antalya dolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Faiz mesajı çok konuşulacak! Sürpriz çıkış

Faiz mesajı çok konuşulacak! Sürpriz çıkış

Yaşam mücadelesini kaybetti! Acı haberi eşi duyurdu

Yaşam mücadelesini kaybetti! Acı haberi eşi duyurdu

10 gün süreyle kapatılacaktı! Mahkemeden flaş 'Sözcü TV' kararı

10 gün süreyle kapatılacaktı! Mahkemeden flaş 'Sözcü TV' kararı

Esenboğa Havalimanı'nda sıradışı olay... Uçakta o kelimeyi kullanınca kendilerini gözaltında buldular!

Esenboğa Havalimanı'nda sıradışı olay... Uçakta o kelimeyi kullanınca kendilerini gözaltında buldular!

Epözdemir kritik detayı açıkladı: En az 36 gün cezaevinde yatacaklar

Epözdemir kritik detayı açıkladı: En az 36 gün cezaevinde yatacaklar

Yer: Kartal! 2 öğrenciyi taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı: Küfürler savurarak saldırdı!

Yer: Kartal! 2 öğrenciyi taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı: Küfürler savurarak saldırdı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.