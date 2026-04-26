Antalya’da 11 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, Yener Ulusoy Bulvarı Şarampol alt geçidinde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 sürücü yaralanırken, olay bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, yol çalışması nedeniyle trafikte yavaşlama yaşandığı sırada, arkadan gelen bir aracın hızını düşürmemesi sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle toplam 11 araç birbirine girdi. Kazada araç sürücülerinden K. D. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle alt geçitte trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başladı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

