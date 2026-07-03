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Antalya'da 6 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Antalya'da 6 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Antalya'da 6 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 6 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede meydana gelen 6 ayrı iş yerinden hırsızlık olayına ilişkin çalışma yürüttü.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu, şüpheli K.P. yakalandı.

Şüphelinin bölgedeki suç bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Bunların bir kısmının ilçedeki bir evden çalınan eşyalar olduğu belirlendi. Bu eşyalar, sahiplerine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili adli soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Döşemealtı hırsızlık JASAT asayiş
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