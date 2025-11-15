HABER

Antalya’da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde evine dönmek üzere yola çıkan 61 yaşındaki sürücü, traktörünün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Antalya’da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, saat 12.00 sıralarında Serik ilçesi Akçapınar Mahallesi Uçansu Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köylülere dağıtılan orman istihkakını aldıktan sonra traktörüyle evine dönmek üzere yola çıkan Ramazan Selvi (61), direksiyon hâkimiyetini kaybederek traktörü devirdi. Devrilen traktörün altında kalan Selvi ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan Selvi’nin, sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Selvi’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
