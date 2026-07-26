Antalya’da inşaatta üzerine beton blok düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi’nde bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta işçi olarak çalışan Cihan Pınar (41), çalıştığı esnada dış cephedeki beton parçasının başına isabet etmesiyle yere yığıldı. Talihsiz işçiyi gören mesai arkadaşları, durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Pınar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası Pınar’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından önce hastane morguna, ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır